Negozia Simon Prop Group - SPG CFD

Su Simon Property Group Inc

Simon Property Group, Inc. è un fondo di investimento immobiliare autogestito (REIT). La Società possiede, sviluppa e gestisce proprietà immobiliari al dettaglio, costituite principalmente da centri commerciali, Premium Outlets e The Mills. Simon Property Group, L.P. (Operating Partnership), è la consociata della Società che possiede tutte le sue proprietà immobiliari e altre attività. Al 31 dicembre 2016, la Società possedeva o deteneva una partecipazione in 206 immobili a reddito negli Stati Uniti, che consistevano in 108 centri commerciali, 67 Premium Outlets, 14 Mills, quattro centri lifestyle e 13 altri negozi in 37 stati e Porto Rico. Al 31 dicembre 2016, aveva in corso progetti di riqualificazione e ampliamento, tra cui l'aggiunta di ancore, locatari di grandi dimensioni e ristoranti, in corso in 27 proprietà negli Stati Uniti e aveva un punto vendita e un altro progetto di vendita al dettaglio in fase di sviluppo.

Il prezzo attuale dell'azione Simon Prop Group è di 202.12 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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