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Su Nikon Corporation

NIKON CORPORATION si occupa principalmente della produzione e della vendita di apparecchiature per immagini e video. L'azienda opera in tre segmenti di attività. Il segmento delle apparecchiature di precisione offre prodotti e servizi per l'esposizione di semiconduttori e display a schermo piatto (FPD). Il segmento Video fornisce prodotti e servizi relativi al video e alle sue periferiche, come fotocamere digitali a obiettivo intercambiabile, fotocamere digitali compatte e obiettivi intercambiabili. Il segmento Healthcare si occupa della vendita di prodotti nei settori delle bioscienze e della diagnostica oftalmica, come microscopi biologici, dispositivi per l'osservazione di colture cellulari e oftalmoscopi laser a scansione ultragrandangolare. L'attività di attrezzature industriali e altre attività si occupa della vendita di prodotti correlati alle attrezzature industriali, di prodotti legati al vetro come i substrati per fotomaschere FPD e di prodotti correlati all'attività di prodotti personalizzati che gestiscono attrezzature personalizzate. La Società fornisce anche servizi correlati.

Il prezzo attuale dell'azione Nikon Corporation è di 1947.1 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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