Negozia TC Energy Corporation - US - TRP CFD

Su TC Energy Corp (USA)

TransCanada Corporation è impegnata nella trasmissione e distribuzione di gas naturale ed energia elettrica negi Stati Uniti e in Canada. Le controllate della società includono TransCanada PipeLines Limited, NOVA Gas Transmission Ltd, TransCanada PipeLine USA Ltd, 701671 Alberta Ltd e TransCanada Energy Ltd. La società controlla reti di gasdotti negli Stati Uniti e in Canada. TransCanada controlla e/o gestisce oppure è impegnata in attività di costruzione o sviluppo di numerose centrali elettriche e, inoltre, acquista energia elettrica sulla base di vari accordi di acquisto. Al 31 dicembre 2003, TransCanada contava una capacità di generazione di energia elettrica pari a 4.667 megawatt, tra le centrali elettriche e gli accordi di acquisto di elettricità. Nel febbraio 2004, TransCanada ha annunciato il raggiungimento di un accordo per l'acquisizione di Gas Transmission Northwest Corporation (GTNC) da National Energy & Gas Transmission, Inc. GTNC è una società che possiede e gestisce due reti di gasdotti.

Il prezzo attuale dell'azione TC Energy Corporation - US è di 60.89 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: CytomX Therapeutics Inc, TriMas, Richardson Electronics, Fresnillo, Vaxcyte, Inc. e Kunlun Energy Company Limited. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.