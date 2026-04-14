Negozia Takeda Pharmaceutical Company Limited - 4502 CFD

Su Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited è una società con sede in Giappone che opera principalmente nel settore farmaceutico. L'azienda è impegnata nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di prodotti farmaceutici, prodotti medici generici, quasi farmaci e prodotti sanitari in Giappone e all'estero. Le funzioni di ricerca e sviluppo dell'azienda si concentrano in quattro aree: oncologia (cancro), malattie dell'apparato digerente, malattie rare e neurologia (malattie neuropsichiatriche), oltre a due unità commerciali di prodotti per il frazionamento del plasma e vaccini. La Società è impegnata nel miglioramento delle pipeline presso i centri di ricerca e sviluppo situati principalmente in Giappone e negli Stati Uniti.

Il prezzo attuale dell'azione Takeda Pharmaceutical Company Limited è di 5581.81 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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