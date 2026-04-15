Negozia Sherwin Williams - SHW CFD

Su Sherwin-Williams Co

The Sherwin-Williams Company (Sherwin-Williams) è impegnata nello sviluppo, produzione, distribuzione e vendita di vernici, rivestimenti e prodotti correlati. I segmenti della Società sono Paint Stores Group, Consumer Group, Global Finishes Group, America Latina Coatings Group e Administrative. The Paint Stores Group commercializza e vende vernici e rivestimenti architettonici firmati Sherwin-Williams, prodotti protettivi e marini, finiture di prodotto OEM (Original Equipment Manufacturer) e articoli correlati. Il segmento Consumer Group produce e distribuisce una gamma di vernici, rivestimenti e prodotti correlati. Il Global Finishes Group sviluppa, concede e produce una gamma di prodotti protettivi e marini, finiture e prodotti per carrozzeria, finiture di prodotti OEM e prodotti correlati. Latin America Coatings Group sviluppa, concede in licenza, produce e distribuisce una gamma di vernici e rivestimenti architettonici, prodotti protettivi e marini, finiture di prodotti OEM e prodotti correlati.

Il prezzo attuale dell'azione Sherwin Williams è di 326.87 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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