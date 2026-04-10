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Su AXIS Capital Holdings Limited

AXIS Capital Holdings Limited è una holding. La Società fornisce una gamma di assicurazioni (ri)speciali, attraverso filiali e reti di filiali con sede alle Bermuda, negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e a Singapore. La sua attività consiste in due piattaforme di sottoscrizione globali: AXIS Insurance e AXIS Re. I suoi segmenti comprendono l'assicurazione e la riassicurazione. Il segmento assicurativo opera attraverso uffici alle Bermuda, negli Stati Uniti, in Canada, Europa, Singapore e Medio Oriente. Il segmento della riassicurazione opera attraverso uffici alle Bermuda, negli Stati Uniti, in Svizzera, a Singapore, in Brasile e in Canada. Le linee di business del segmento assicurativo comprendono i rami property, marine, terrorismo, aviazione, credito e rischio politico, rami professionali, responsabilità civile, infortuni e salute. I rami di attività del segmento riassicurativo comprendono catastrofi, immobili, rami professionali, crediti e garanzie, auto, responsabilità civile, agricoltura, ingegneria, marina e altro.

Il prezzo attuale dell'azione AXIS Capital Holdings Limited è di 98.08 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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