Negozia Sumitomo Electric Industries, Ltd. - 5802 CFD

Su Sumitomo Electric Industries, Ltd.

Sumitomo Electric Industries, Ltd. è un'azienda manifatturiera con sede in Giappone. L'azienda opera attraverso cinque settori di attività. Il segmento Automobile Related è impegnato nella fornitura di cablaggi, cuscini di gomma, tubi per automobili, parti elettriche per automobili e altri prodotti. Il segmento relativo alle comunicazioni informatiche si occupa della fornitura di fibre ottiche e di altri dispositivi elettronici ottici. Il segmento Elettronica si occupa della fornitura di cavi elettronici, semiconduttori composti, circuiti stampati flessibili, prodotti in resina fluorurata e altri prodotti. Il segmento Ambiente-Energia è impegnato nella fornitura di prodotti conduttivi, cavi elettrici e attrezzature, nonché nel settore delle costruzioni elettriche. Il segmento Industrial Material Related si occupa della fornitura di fili d'acciaio per molle di precisione, barre d'acciaio, utensili in carburo, parti ottiche e altri prodotti.

Il prezzo attuale dell'azione Sumitomo Electric Industries, Ltd. è di 10045.4 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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