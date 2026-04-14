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Su Accenture Plc

Accenture Ltd. è una società di outsourcing, servizi tecnologici e consulenza gestionale con più di 110 uffici in 48 paesi. L'attività della società è incentrata sull'utilizzo delle conoscenze dei processi aziendali e industriali, sulle competenze nell'offerta dei servizi e sull'analisi e l'accesso alle tecnologie esistenti ed emergenti in modo da identificare le nuove tendenze tecnologiche e aziendali nonché formulare e implementare soluzioni per i clienti in tempi limitati. Accenture fornisce assistenza ai clienti per identificare e accedere a nuovi mercati, incrementare i profitti nei mercati esistenti, migliorare le performance operative e offrire i propri prodotti e servizi in modo più efficiente ed efficace. L'attività della società è suddivisa in cinque segmenti operativi, con 18 gruppi industriali che servono clienti che operano in tutti i settori industriali. I segmenti operativi sono: Communications and High Tech, Financial Services, Government, Products e Resources.

Il prezzo attuale dell'azione Accenture è di 190.3 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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