Negozia Lennar - LEN

Su Lennar

Lennar Corporation è un costruttore di case e un promotore di prestiti ipotecari residenziali e commerciali. L'azienda è anche un fornitore di servizi di assicurazione e chiusura titoli e uno sviluppatore di immobili multifamiliari in affitto. I segmenti della Società comprendono Homebuilding East, Homebuilding Central, Homebuilding Texas, Homebuilding West, Financial Services, Multifamily e Lennar other. I segmenti Homebuilding comprendono principalmente la costruzione e la vendita di case unifamiliari e indipendenti, nonché l'acquisto, lo sviluppo e la vendita di terreni residenziali, direttamente e attraverso le sue entità non consolidate. Il segmento Servizi finanziari comprende principalmente finanziamenti ipotecari, titoli di proprietà e servizi di chiusura per gli acquirenti delle case. Il segmento Multifamily si concentra sullo sviluppo di un portafoglio diversificato di immobili multifamiliari di qualità istituzionale in mercati selezionati degli Stati Uniti. Il segmento Lennar Other comprende principalmente investimenti strategici in società tecnologiche.

Il prezzo attuale dell'azione Lennar è di 93.38 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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