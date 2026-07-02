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Su Vistra Energy Corp.

Vistra Corp. è una holding che gestisce un'attività integrata di vendita al dettaglio e di produzione di energia elettrica principalmente nei mercati degli Stati Uniti. La Società opera attraverso sei segmenti: Retail, Texas, East, West, Sunset e Asset Closure. Il segmento Retail si occupa della vendita al dettaglio di elettricità e gas naturale a clienti residenziali, commerciali e industriali. I segmenti Texas ed Est sono impegnati nella generazione di energia elettrica, nella vendita e nell'acquisto di energia all'ingrosso, nelle attività di gestione del rischio delle materie prime, nella produzione di carburante e nella gestione della logistica del carburante. Il segmento West rappresenta i risultati del mercato dell'operatore di sistema indipendente della California (CISO), compreso lo sviluppo di progetti di sistemi di accumulo di energia a batteria (ESS) presso le centrali di Moss Landing e Oakland. Il segmento Sunset è costituito da impianti di generazione con piani di pensionamento annunciati. Il segmento Asset Closure si occupa dello smantellamento e della bonifica di impianti e miniere dismessi.

Il prezzo attuale dell'azione Vistra Energy Corp. è di 151.62 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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