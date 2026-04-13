Negozia The Gap, Inc. - GPS CFD

Su Gap Inc

The Gap Inc., rivenditore specializzato a livello mondiale, gestisce negozi che vendono abbigliamento casual, prodotti di bellezza ed altri accessori per uomo, donna e bambino con i marchi Gap, Banana Republic e Old Navy. La società vende principalmente negli Stati Uniti, in Canada, Europa e Giappone, attraverso punti vendita al dettaglio e online. Durante l’anno fiscale terminato il 31 gennaio 2004 (anno fiscale 2003), la società gestiva un totale di 3.022 punti vendita. I negozi della società hanno l'obiettivo di offrire un ambiente accogliente con un assortimento di abbigliamento e accessori casual che enfatizzino lo stile, la qualità e la classe. Questi negozi sono aperti sette giorni su sette e spesso anche nei giorni festivi. I prodotti vengono acquistati in contanti, con assegni, carte di debito o di credito che includono carte di credito con etichetta privata Gap, Banana Republic e Old Navy emesse da terzi.

Il prezzo attuale dell'azione The Gap, Inc. è di 25.24 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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