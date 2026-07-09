Negozia Watts Water Technologies Inc - WTS

Su Watts Water Technologies, Inc.

Watts Water Technologies, Inc. è un fornitore di prodotti, soluzioni e sistemi che gestiscono e conservano il flusso di fluidi ed energia all'interno, attraverso e fuori degli edifici nei mercati commerciali e residenziali. I suoi prodotti comprendono prodotti per il controllo del flusso in ambito residenziale e commerciale, tra cui dispositivi antiriflusso, regolatori di pressione dell'acqua, valvole di sfiato della temperatura e della pressione e prodotti per il rilevamento delle perdite; i prodotti per il riscaldamento, la ventilazione e il condizionamento dell'aria e per il gas comprendono scaldabagni e soluzioni di riscaldamento, sistemi di riscaldamento idronici ed elettrici per applicazioni radianti a pavimento, soluzioni personalizzate per il calore e l'acqua calda e gruppi di pompe idroniche; prodotti per il drenaggio e il riutilizzo dell'acqua, che comprendono soluzioni di drenaggio e di raccolta ingegnerizzata dell'acqua piovana per applicazioni commerciali, industriali, marine e residenziali, e prodotti per la qualità dell'acqua, che comprendono sistemi di filtrazione, condizionamento e prevenzione delle incrostazioni per applicazioni commerciali, marine e residenziali.

Il prezzo attuale dell'azione Watts Water Technologies Inc è di 350.71 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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