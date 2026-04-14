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Su Hecla Mining Company

Hecla Mining Company si occupa di scoprire, acquisire, sviluppare e produrre argento, oro, piombo e zinco. L'Azienda e le sue controllate forniscono metalli preziosi e di base agli Stati Uniti ed al resto del mondo. Produce piombo, zinco, e materie concentrate, che commercializza a fonderie ed intermediari, e barre non raffinate contenenti oro e argento. I suoi segmenti includono le unità di Greens Creek, Lucky Friday, Casa Berardi e San Sebastian. Si concentra sul progetto San Sebastian; Idaho's Silver Valley; l'unità Greens Creek sull'Alaska's Admiralty Island; il distretto della produzione d'argento vicino a Durango, Messico; la regione Abitibi nel nordovest del Quebec, Canada; i progetti Rock Creek e Montanore nel distretto Creede nel sudovest del Colorado. Produce concentrati galleggianti di zinco, piombo e materie nell'unità Greens Creek e concentrati galleggianti di piombo e zinco presso l'unità Lucky Friday.

Il prezzo attuale dell'azione Hecla Mining Company è di 19.94 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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