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Su ServiceNow Inc
ServiceNow, Inc. è fornitore di soluzioni di cloud computing aziendale che definiscono, strutturano, gestiscono ed automatizzano i servizi per le imprese globali. L'Azienda offre una serie di servizi in cloud che automatizzano il flusso di lavoro all'interno e tra i reparti di un'impresa. Fornisce soluzioni per il flusso di lavoro e si concentra sulla gestione dei servizi per l'assistenza clienti, le risorse umane, le operazioni di sicurezza ed altri dipartimenti aziendali. La piattaforma consente inoltre ai clienti di creare, da soli o con i propri partner, le proprie applicazioni aziendali orientate ai servizi in tutta l'azienda. La Società fornisce il suo software attraverso Internet come un servizio. Commercializza i suoi servizi alle imprese in una vasta gamma di settori, tra cui servizi finanziari, prodotti di consumo, servizi di tecnologia dell'informazione, assistenza sanitaria, governo, istruzione e tecnologia. Gestisce centri dati in Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, Olanda, Singapore, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.
Il prezzo attuale dell'azione ServiceNow è di 87.7 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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