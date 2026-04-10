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Su Sartorius Stedim Biotech SA

SARTORIUS STEDIM BIOTECH S.A., con sede in Francia, è un fornitore internazionale di tecnologie e attrezzature di processo e di laboratorio. La società copre i segmenti della biotecnologia e della meccatronica. Sartorius offre servizi che aiutano i clienti a implementare processi complessi e critici per la qualità nella produzione biofarmaceutica e ambienti di laboratorio in maniera efficiente dal punto di vista del costo e del tempo. I clienti della società sono delle industrie biotecnologiche, farmaceutiche e alimentari, nonché istituti di ricerca pubblica e laboratori. Sartorius amministra i propri stabilimenti produttivi in Europa, Asia e America e ha anche uffici di vendita e rappresentanti locali in oltre 110 Paesi. La società opera tramite le sue controllate, che comprendono tra le altre Sartorius Stedim Austria GmbH, Sartorius Stedim Plastics GmbH, BioOutsource Ltd e Wave Biotech AG.

Il prezzo attuale dell'azione Sartorius Stedim Biotech SA è di 171.42 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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