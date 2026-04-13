Negozia Cardinal Health - CAH CFD

Su Cardinal Health Inc

Cardinal Health, Inc. è una holding che controlla una serie di società operative che svolgono la propria attività per conto di Cardinal Health. La società offre prodotti e servizi per il settore sanitario consentendo ai produttori e ai fornitori di prodotti sanitari di migliorare l'efficienza e la qualità del settore. La società dispone di quattro segmenti commerciali: Pharmaceutical Distribution and Provider Services, Medical Products and Services, Pharmaceutical Technologies and Services e Automation and Information Services. Nel luglio 2004 la società ha acquisito ALARIS Medial Systems, Inc., una società mondiale che fornisce prodotti e servizi per la somministrazione sicura di farmaci per via endovenosa. Il 30 agosto 2004 la società ha annunciato la creazione del nuovo segmento, Clinical Technologies and Services, che sostituirà il segmento Automation and Information Services.

Il prezzo attuale dell'azione Cardinal Health è di 213.42 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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