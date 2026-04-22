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Su Hilton Worldwide Holdings Inc

Hilton Worldwide Holdings Inc. è una società di ospitalità. La Società è impegnata nella proprietà, locazione, gestione e franchising di hotel e resort. I segmenti della Società comprendono proprietà, gestione e franchising. Il suo portafoglio globale di immobili di proprietà e in affitto include una serie di hotel in città gateway, come New York City, Londra, San Francisco, Chicago, San Paolo e Tokyo. Il segmento di gestione e franchising della società gestisce gli hotel e concede in licenza i propri marchi agli affiliati. Il suo portafoglio di marchi comprende Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio-A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton e Home2 Suites by Hilton. Al 31 dicembre 2016, la Società possedeva, affittava, gestiva o concedeva in franchising 4.875 hotel e resort, per un totale di 796.440 camere in 104 paesi e territori.

Il prezzo attuale dell'azione Hilton Worldwide Holdings Inc. è di 336.74 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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