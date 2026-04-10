Negozia CT Healthcare Trust Plc - CTHT CFD

Su BB HEALTHCARE TRUST PLC RED ORD

Bellevue Healthcare Trust plc, già BB Healthcare Trust plc, è un fondo d'investimento con sede nel Regno Unito. L'obiettivo d'investimento della Società è fornire agli azionisti una crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo, attraverso l'investimento in società globali del settore sanitario quotate o quotande. La Società investe anche in ricevute di deposito americane (ADR) o strumenti convertibili emessi da tali società e investe o sottoscrive future emissioni azionarie di tali società. La Società investe nel settore sanitario globale, comprese le società appartenenti a settori quali i prodotti farmaceutici, le biotecnologie, i dispositivi e le attrezzature mediche, gli assicuratori e gli operatori di strutture sanitarie, l'informatica (laddove il prodotto o il servizio supporti, fornisca o serva la fornitura di assistenza sanitaria), la vendita al dettaglio di farmaci, l'assistenza sanitaria ai consumatori e la distribuzione. Il gestore degli investimenti della Società è Bellevue Asset Management (UK) Limited.

Il prezzo attuale dell'azione CT Healthcare Trust Plc è di 1.3585 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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