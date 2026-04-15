Negozia Ormat Technologies, Inc. - ORA CFD

Su Ormat Technologies, Inc.

Ormat Technologies, Inc. è impegnata nel settore dell'energia geotermica e dell'energia recuperata. L'azienda progetta, sviluppa, costruisce, vende, possiede e gestisce centrali elettriche geotermiche e a energia recuperata. L'azienda svolge le sue attività commerciali in tre segmenti: Segmento Elettricità, Segmento Prodotti e Segmento Servizi di stoccaggio e gestione dell'energia. Il segmento Elettricità della Società possiede e gestisce circa 25 siti geotermici, basati sull'energia recuperata (REG) e solari in tutto il mondo, con una capacità di generazione aggregata di 933 megawatt (MW). Il segmento Servizi di stoccaggio e gestione dell'energia è impegnato nella fornitura di servizi di stoccaggio dell'energia, di risposta alla domanda e di gestione dell'energia. Il portafoglio dell'azienda è distribuito a livello globale negli Stati Uniti, in Kenya, Guatemala, Indonesia, Honduras e Guadalupa. L'azienda produce anche prodotti per la produzione di elettricità da energia recuperata o calore di scarto. Inoltre, costruisce, possiede e gestisce centrali elettriche basate sull'energia recuperata.

Il prezzo attuale dell'azione Ormat Technologies, Inc. è di 115.37 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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