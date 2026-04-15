Negozia Trican Well Service Ltd. - TCWca CFD

Su Trican Well Service Ltd.

Trican Well Service Ltd. (Trican) è una società di servizi per il settore petrolifero con sede in Canada. L'azienda fornisce una serie di prodotti, attrezzature, servizi e tecnologie specializzati per la perforazione, il completamento, la stimolazione e la rielaborazione di pozzi di petrolio e gas, principalmente attraverso le sue operazioni di pompaggio a pressione in Canada. L'azienda fornisce anche coiled tubing, acidizzazione e potenziamento della produzione, cementazione, strumenti di intervento sui pozzi, soluzioni per la fratturazione e per i giacimenti. Gli strumenti di Trican includono frese e punte, navigatore di pozzo multilaterale, componenti per l'assemblaggio del foro inferiore (BHA), unità di coiled tubing convenzionale, gru, iniettore di coiled tubing e blowout preventer (BOP). Trican offre una gamma di soluzioni, tra cui la fratturazione e l'acidificazione con tubo a spirale, l'ingegneria interna, la pulizia dei pozzi, la fresatura, il getto ad alta pressione, l'e-coil (bobina intelligente), il sollevamento di gas azoto e il miglioramento della produzione.

Il prezzo attuale dell'azione Trican Well Service Ltd. è di 6.779 CAD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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