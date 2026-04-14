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Su Kyndryl Holdings, Inc.

Kyndryl Holdings, Inc. è una società di servizi tecnologici. È un fornitore di servizi infrastrutturali. Offre servizi in ambiti quali servizi cloud, servizi core enterprise e zCloud, applicazioni, dati e servizi di intelligenza artificiale, servizi di digital workplace, servizi di sicurezza e resilienza, servizi di rete ed edge, supportando i propri clienti nel cambiamento tecnologico. I suoi segmenti comprendono le Americhe, l'Europa/Medio Oriente/Africa (EMEA), il Giappone e l'Asia-Pacifico. I servizi cloud progettano, realizzano e forniscono servizi gestiti per gli ambienti multicloud dei clienti. I servizi Core Enterprise e zCloud supportano una serie di infrastrutture aziendali, tra cui cloud privati, ambienti mainframe, calcolo distribuito, reti aziendali e ambienti di storage. Application, Data and Artificial Intelligence Services fornisce servizi per i dati aziendali, tra cui la trasformazione dei dati, l'architettura e la gestione dei dati, la governance dei dati e la conformità.

Il prezzo attuale dell'azione Kyndryl Holdings, Inc. è di 13.07 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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