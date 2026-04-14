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Su IHI Corporation

IHI Corporation produce un'enorme gamma di prodotti. La divisione Risorse, Energia e Ambiente fornisce caldaie, impianti di stoccaggio e attrezzature per l'energia nucleare. La divisione Infrastrutture Sociali e Marine fornisce ponti, paratoie, macchine scudo e strutture marine, oltre a gestire attività immobiliari. La divisione Industrial System and General Machinery fornisce, tra l'altro, macchinari marini, sistemi logistici, macchinari per il trasporto, parcheggi, macchinari per l'acciaio e macchinari industriali. La divisione Aerospaziale e Difesa fornisce motori per l'aviazione, sistemi di razzi e utilizzo dello spazio, sistemi di attrezzature per la difesa e altro. La divisione Altri fornisce, tra l'altro, apparecchiature e dispositivi per le comunicazioni, l'elettronica, le misure elettriche e l'elaborazione delle informazioni.

Il prezzo attuale dell'azione IHI Corporation è di 3289.7 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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