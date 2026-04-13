Negozia Elementis PLC - ELM CFD

Su Elementis plc

ELEMENTIS PLC è una società di prodotti chimici specializzati con sede nel Regno Unito. La Società opera attraverso tre segmenti: Prodotti Specializzati, Cromo e Tensioattivi. Il segmento Prodotti Specializzati fornisce additivi funzionali per i rivestimenti, cura personale e dei mercati dell'energia. Offre additivi reologici modificatori e ad alte prestazioni degli agenti disperdenti, organoargille e coloranti, agenti antischiuma, e agenti di coalescenza, umettanti e agenti di scivolamento, loanolin e altri naturali derivati di olio, il flusso ed il livellamento di additivi, altri additivi speciali e resine. Il segmento Cromo è un produttore di prodotti chimici di cromo, come dicromato di sodio, ossido cromico, acido cromico e liquido di solfato di cromo, utilizzato in applicazioni quali il settore delle leghe per il settore aerospaziale, trattamento di legno e cuoio produzione. Il segmento Tensioattivi produce una gamma di superficie ingredienti attivi e dei prodotti che vengono utilizzati come intermedi nella produzione di composizioni chimiche.

Il prezzo attuale dell'azione Elementis PLC è di 1.58041 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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