Negozia USA TODAY Co Inc - TDAY CFD

Su Gannett Co., Inc.

Gannett Co., Inc. è un'azienda di soluzioni di media e marketing incentrate sul digitale. I segmenti dell'azienda comprendono l'Editoria e le Soluzioni di marketing digitale. Il segmento Editoria comprende la pubblicità nazionale, sia cartacea che digitale, la consegna a domicilio delle pubblicazioni, la stampa commerciale e gli accordi di distribuzione. Il segmento Digital Marketing Solutions comprende soluzioni di marketing digitale, pubblicità e marketing e servizi multipli, tra cui pubblicità di ricerca, pubblicità display, ottimizzazione della ricerca, social media, sviluppo di siti web, prodotti per la presenza sul web e soluzioni software-as-a-service. Il portafoglio di attività mediatiche della Società comprende USA TODAY, organizzazioni mediatiche locali in oltre 46 stati degli Stati Uniti e Newsquest. L'azienda possiede anche le società di servizi di marketing digitale ReachLocal, Inc., UpCurve, Inc. e WordStream, Inc.

Il prezzo attuale dell'azione USA TODAY Co Inc è di 7 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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