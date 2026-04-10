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Su Babcock International Group PLC

BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC è una holding. L‘azienda è una società di servizi di supporto per il settore dell‘ingegneria. L‘azienda offre supporto per i settori della difesa, dell‘energia, dei servizi di emergenza, dei trasporti e dell‘istruzione. Le divisioni dell‘azienda comprendono Marine and Technology, Defence and Security, Support Services e International. La divisione Marine and Technology offre supporto ai sottomarini, alle imbarcazioni navali e alle infrastrutture della Royal Navy del Regno Unito. Offre inoltre soluzioni di ingegneria, gestione attrezzature, consulenza, gestione delle informazioni e delle competenze nei settori dell‘energia e della nautica commerciale. La divisione Defence and Security offre servizi di supporto ingegneristici e di formazione. La divisione Support Services fornisce servizi a clienti sia pubblici che privati in tre aree: nucleare civile, risparmio gestito e formazione tecnica. La divisione International è impegnata nello sviluppo dell‘attività legate ai servizi di emergenza per l‘aviazione e ai servizi mission-critical (MCS).

Il prezzo attuale dell'azione Babcock International Group PLC è di 12.492 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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