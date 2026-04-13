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Su Canadian Natural Resource Ltd

Canadian Natural Resources Limited è una società indipendente di esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio greggio e gas naturale. Le attività di esplorazione e produzione della Società si concentrano in Nord America, principalmente nel Canada occidentale, nella porzione del Regno Unito (UK) del Mare del Nord e in Costa d'Avorio e Sudafrica nell'Africa offshore. Le attività di esplorazione e produzione della Società sono condotte in tre segmenti geografici: Nord America, Mare del Nord e Africa offshore. Il segmento Oil Sands Mining and Upgrading produce petrolio greggio sintetico attraverso le operazioni di estrazione e miglioramento del bitume presso Horizon Oil Sands e attraverso la partecipazione diretta e indiretta in Athabasca Oil Sands Project. Nel Canada occidentale, nel segmento Midstream e raffinazione, le attività della Società comprendono le operazioni di oleodotto, un sistema di cogenerazione di energia elettrica e un investimento nella North West Redwater Partnership, una società in nome collettivo costituita per migliorare e raffinare il bitume nella provincia di Alberta.

Il prezzo attuale dell'azione Canadian Natural Resource Ltd è di 47.15 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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