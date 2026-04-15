Negozia Tal Education Grp Adr Rep 2 Cl A - TAL CFD

Su Tal Education Grp Adr Rep 2 Cl A

TAL Education Group è una holding di un gruppo di società che si occupa di programmi di tutoraggio doposcuola per studenti delle scuole primarie e secondarie nella Repubblica Popolare Cinese (RPC). L'azienda offre principalmente servizi di tutoraggio agli studenti dalla scuola materna alla dodicesima classe (K-12) per le materie accademiche principali, tra cui matematica, fisica, chimica, biologia, storia, geografia, scienze politiche, inglese e cinese. Fornisce inoltre servizi di consulenza per gli studi all'estero e corsi di preparazione per i principali test standardizzati, oltre a gestire diverse piattaforme di comunità online, tra cui www.jzb.com (insieme all'applicazione (app) Jiazhang Bang) e www.mmbang.com (insieme all'app Mama Bang). I principali marchi della Società sono Xueersi, Mobby, Firstleap, Izhikang e Shunshun Liuxue. La Società opera principalmente nella Cina continentale e a Hong Kong.

Il prezzo attuale dell'azione Tal Education Grp Adr Rep 2 Cl A è di 11.78 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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