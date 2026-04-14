Negozia Adams Diversified Equity Fund I - ADX CFD

Su Adams Diversified Equity Fund I

Adams Diversified Equity Fund, Inc. (il Fondo) è una società di investimento diversificata di tipo chiuso. Il Fondo è un fondo a gestione interna i cui obiettivi di investimento sono la conservazione del capitale e il conseguimento di un reddito ragionevole dagli investimenti. Il Fondo è un fondo azionario statunitense a grande capitalizzazione gestito internamente. Il Fondo investe almeno l'80% delle proprie attività in titoli altamente liquidi dello Standard and Poor's 500 (S&P 500). Il Comparto investe in vari settori, quali servizi di comunicazione, beni di consumo discrezionali, beni di prima necessità, energia, finanza, sanità, industria e tecnologia dell'informazione (IT). Il fondo si concentra sull'individuazione e sull'investimento in società che sono in grado di prosperare nell'incertezza della pandemia.

Il prezzo attuale dell'azione Adams Diversified Equity Fund I è di 23.73 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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