Negozia Restaurant Brands Intrnational - QSR CFD

Su Restaurant Brands Intrnational

Restaurant Brands International Inc. è una società di ristorazione rapida (QSR). L'azienda si occupa di servire caffè e altri prodotti alimentari e bevande. Possiede quattro marchi di ristoranti a servizio rapido: Burger King, Tim Hortons, Popeyes e Firehouse Subs. I ristoranti Tim Hortons sono QSR con un menu che comprende caffè miscelato, tè, bevande speciali calde e fredde a base di caffè espresso, prodotti da forno, tra cui ciambelle, Timbits, bagel, muffin, biscotti e pasticcini, panini alla griglia, panini classici, involtini e zuppe. I ristoranti Burger King sono QSR e offrono hamburger, pollo e altre specialità di panini alla griglia, patatine fritte, bibite e altri prodotti alimentari. I ristoranti Popeyes sono QSR e propongono un menu in stile Louisiano che comprende pollo fritto, offerte di pollo, gamberi fritti, frutti di mare, fagioli rossi e riso e altri prodotti regionali. Popeyes gestisce circa 28.000 ristoranti in oltre 100 Paesi.

Il prezzo attuale dell'azione Restaurant Brands Intrnational è di 79.2 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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