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Su Reliance Steel

Reliance Steel & Aluminum Co. (Reliance) è una società di centri servizi per i metalli. L'azienda opera come fornitore di soluzioni metalliche. Fornisce servizi di lavorazione dei metalli a valore aggiunto e distribuisce circa 100.000 prodotti metallici, tra cui leghe, alluminio, ottone, rame, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, titanio e prodotti in acciaio speciali. L'azienda serve vari settori, tra cui l'industria manifatturiera, l'edilizia non residenziale, i trasporti (ferroviario, rimorchi per camion e costruzioni navali), l'aerospaziale e la difesa, l'energia (petrolio e gas naturale), l'elettronica e la produzione di semiconduttori e l'industria pesante (attrezzature per l'agricoltura, le costruzioni e l'industria mineraria). L'azienda serve anche l'industria automobilistica, attraverso le sue operazioni di elaborazione dei pedaggi. L'azienda dispone di una rete di circa 300 sedi in 40 stati degli Stati Uniti e in altri 13 Paesi, tra cui Australia, Belgio, Canada, Cina, Francia, India, Malesia, Messico, Singapore, Corea del Sud, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.

Il prezzo attuale dell'azione Reliance Steel è di 323.32 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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