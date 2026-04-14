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Su Recruit Holdings Co., Ltd.

Recruit Holdings Co., Ltd. è una holding con sede in Giappone che si occupa di pubblicità di reclutamento, promozione delle vendite e servizi per il personale. La Società opera in tre segmenti di attività. Il segmento Risorse umane (HR) Technology comprende il sito web Indeed per la ricerca di informazioni sul lavoro, il sito web Glassdoor per gli annunci di lavoro e le informazioni aziendali e supporta le attività di ricerca di lavoro e di reclutamento degli utenti. Il segmento Media & Solutions è composto dall'area di promozione delle vendite e dall'area delle risorse umane. Nel settore della promozione delle vendite, la Società fornisce servizi e migliora la gestione e l'efficienza aziendale nei settori della casa, del matrimonio, dei viaggi, del cibo e delle bevande, nonché della bellezza. Nel settore delle risorse umane, la Società fornisce servizi a supporto delle attività di ricerca di lavoro degli utenti e di reclutamento dei clienti attraverso i mezzi di comunicazione della Società. Il segmento Staffing è composto dall'area di dispacciamento nazionale e dall'area di dispacciamento all'estero.

Il prezzo attuale dell'azione Recruit Holdings Co., Ltd. è di 7028.9 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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