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Su PTC Inc

Parametric Technology Corporation (PTC) sviluppa, commercializza e supporta soluzioni software PLM (product lifecycle management) e servizi correlati che consentono ai produttori di migliorare la competitività dei propri prodotti e dei relativi processi di sviluppo. Queste soluzioni, che includono strumenti MCAD (mechanical computer-aided design) (Design Solutions) e una linea di tecnologie Web collaborative (the Collaboration and Control Solutions), consentono alle aziende manifatturiere di creare prodotti virtuali basati su computer, di collaborare ai progetti aziendali e di ampliare l’intera catena di fornitura nonché di controllare le informazioni sui prodotti digitali per tutto il ciclo di vita. Le soluzioni software PLM sono supportate da servizi e organizzazioni di assistenza tecnica nonché da rivenditori, integratori di sistemi e altri partner strategici che offrono servizi di formazione, consulenza e altre soluzioni ausiliarie, implementazione e assistenza ai clienti di tutto il mondo.

Il prezzo attuale dell'azione PTC Inc. è di 135.22 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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