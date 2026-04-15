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Su Pbf Energy Cl A

PBF Energy Inc. è una holding. È un raffinatore di petrolio indipendente e fornitore di carburanti per autotrazione non di marca, olio da riscaldamento, materie prime petrolchimiche, lubrificanti e altri prodotti petroliferi negli Stati Uniti. Opera in due segmenti: Raffinazione e Logistica. Il segmento Raffinazione possiede e gestisce circa sei raffinerie. In ognuna delle sue raffinerie produce una serie di prodotti, tra cui benzina, gasolio a bassissimo tenore di zolfo (ULSD), gasolio da riscaldamento, jet fuel, lubrificanti, prodotti petrolchimici e asfalto. L'azienda vende i suoi prodotti in tutto il Nord-Est, il Midwest, la Costa del Golfo e la Costa Occidentale degli Stati Uniti, nonché in altre regioni degli Stati Uniti, in Canada e in Messico, ed è in grado di spedire i prodotti verso altre destinazioni internazionali. Il segmento Logistica possiede o affitta, gestisce, sviluppa e acquisisce petrolio greggio e prodotti raffinati, terminali, oleodotti, strutture di stoccaggio e beni logistici simili. Le raffinerie sono situate a Paulsboro, Ohio, e a Toledo,

Il prezzo attuale dell'azione Pbf Energy Cl A è di 39.03 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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