Negozia OPKO Health, Inc. - OPK CFD

Su OPKO Health, Inc.

OPKO Health, Inc. è un'azienda sanitaria. I segmenti dell'azienda sono Diagnostica e Farmaceutica. Il segmento Diagnostica comprende le attività di laboratorio clinico di Bio-Reference Laboratories (Bio-Reference) e le sue attività di point-of-care. Il segmento farmaceutico comprende le attività farmaceutiche in Cile, Messico, Irlanda, Israele e Spagna e le attività di ricerca e sviluppo farmaceutico. Attraverso Bio-Reference, gestisce le divisioni di laboratorio Bio-Reference, GenPath (Oncologia), GenPath (Salute della donna) e GeneDx. Le sue attività farmaceutiche hanno un prodotto farmaceutico in fase commerciale e diversi composti e tecnologie farmaceutiche in varie fasi di ricerca e sviluppo per una serie di indicazioni e condizioni, tra cui prodotti renali, ossitomodulina, biologici, fattore VIIa -CTP e hGH-CTP. L'azienda possiede anche un'azienda produttrice di ingredienti farmaceutici attivi (API) in Israele, attraverso la sua controllata FineTech Pharmaceutical, Ltd., che si occupa della produzione di prodotti farmaceutici.

Il prezzo attuale dell'azione OPKO Health, Inc. è di 1.1569 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Vallourec, Hysan Development Company Limited, Avantax, Apache, Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc. e Whirlpool. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.