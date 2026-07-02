Negozia Whirlpool - WHR

Su Whirlpool Corporation

Whirlpool Corporation è uno dei maggiori produttori e fornitori al mondo di elettrodomestici per la casa. Whirlpool produce in 13 paesi con nove marchi principali e vende i propri prodotti a distributori e rivenditori in oltre 170 paesi. La società produce e commercializza una linea di elettrodomestici e prodotti correlati principalmente per uso domestico. I prodotti principali della società comprendono: lavatrici e asciugatrici, frigoriferi e congelatori, forni e cucine, lavastoviglie, impianti di condizionamento dell'aria, frullatori ed altri piccoli elettrodomestici. Circa il 10% del suo volume d’affari deriva dalla rivendita di articoli di altri produttori. La società produce inoltre compressori ermetici e componenti in plastica, principalmente per i settori degli elettrodomestici e dell'elettronica.

Il prezzo attuale dell'azione Whirlpool è di 38.81 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Volvo A, Powell Industries, Tosoh Corporation, Baker Technology, AGEAS e Cardiff Oncology, Inc.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.