Negozia Apache - APA CFD

Su APA Corp (US)

APA Corporation è una holding attiva nel campo dell’energia. La Società opera attraverso le sue controllate: Apache Corporation e APA Corporation Suriname. Esplora e produce petrolio e gas. I segmenti di produzione della Società includono Stati Uniti, Deserto Occidentale dell'Egitto, Mare del Nord del Regno Unito e Suriname. Le operazioni e gli interessi della Società negli Stati Uniti sono concentrati nel Bacino Permiano. La Società comprende anche attività nel Texas orientale Eagle Ford / Austin Chalk, nella costa del Golfo e nel Golfo del Messico. L'Egitto include attività convenzionali onshore situate nel deserto occidentale dell'Egitto; e il Mare del Nord, che comprende attività offshore con sede nel Regno Unito. Il Suriname include attività di esplorazione offshore.

Il prezzo attuale dell'azione Apache è di 38.59 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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