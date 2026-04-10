Negozia Vallourec - VK CFD

Su Vallourec SA

VALLOUREC S.A. è una società con sede in Francia, specializzata nella produzione di tubature di acciaio saldate e senza saldatura per applicazioni industriali. La società si articola in due divisioni: Seamless Tubes e Specialty Products. Per l‘industria petrolifera e del gas, la società progetta e sviluppa una gamma completa di prodotti tra cui tubature senza saldatura e allacciamenti per attività di perforazione, tubi per condotte e attrezzature per pozzi. Per il settore di produzione dell‘energia elettrica, offre tubature in grado di resistere a condizioni estreme di temperatura e pressione. Le soluzioni della società consentono alle aziende nel settore della produzione dell‘energia elettrica di affrontare le sfide dell‘efficienza energetica e di ridurre le emissioni di CO2 nelle centrali elettriche. La società offre inoltre una vasta gamma di tubature per impianti petrolchimici (raffinerie), per applicazioni di ingegneria meccanica (cilindri idraulici e macchine utensili), per l‘industria automobilistica, per il settore edilizio (stadi, altri edifici e strutture complessi) e per altri vari settori industriali. La società opera attraverso Vallourec Solucoes Tubulares do Brasil.

Il prezzo attuale dell'azione Vallourec è di 23.015 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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