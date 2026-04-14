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Su Olin Corporation

Olin Corporation è un produttore e distributore di prodotti chimici e munizioni. L'azienda opera attraverso tre segmenti: Prodotti alcalini clorurati e vinili, Epoxy e Winchester. Il segmento Chlor Alkali Products and Vinyls produce e vende cloro e soda caustica, dicloruro di etilene (EDC) e cloruro di vinile monomero, cloruro di metile, cloruro di metilene, cloroformio, tetracloruro di carbonio, percloroetilene, tricloroetilene, acido cloridrico, idrogeno, prodotti candeggianti e idrossido di potassio. Il segmento Epoxy produce e vende una gamma completa di materiali e precursori epossidici, tra cui aromatici, come acetone, bisfenolo, cumene e fenolo, cloruro di allile, epicloridrina, resine epossidiche liquide, resine epossidiche solide e prodotti a valle come resine epossidiche convertite e additivi. Il segmento Winchester produce e vende munizioni sportive, componenti per la ricarica, munizioni militari di piccolo calibro e componenti e cartucce industriali.

Il prezzo attuale dell'azione Olin Corporation è di 28.12 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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