Negozia Fluor - FLR CFD

Su Fluor Corp

Fluor Corporation fornisce servizi tecnici, di approvvigionamento, costruzione e manutenzione tramite numerose controllate. La società svolge inoltre attività di manutenzione per importanti clienti industriali. La società opera con una serie diversificata di settori industriali, da quelli relativi a petrolio e gas a quelli relativi all'energia, servendo clienti industriali e il governo degli Stati Uniti. La società è organizzata in cinque segmenti operativi principali: Oil and Gas, Industrial and Infrastructure, Government, Global Services e Power. Fluor Constructors International, Inc., che è organizzata e opera separatamente dai propri segmenti commerciali, fornisce servizi di sindacalizzata di gestione e costruzione, negli Stati Uniti e nel Canada, sia indipendentemente sia come subappaltatore di progetti dei propri segmenti.

Il prezzo attuale dell'azione Fluor è di 49.4 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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