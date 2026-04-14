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Su Mizuho Financial Group, Inc.

Mizuho Financial Group Inc è una holding bancaria con sede in Giappone che si occupa principalmente di holding bancarie, banche, società specializzate in titoli e altre società. La Società opera attraverso cinque segmenti di business. Il segmento Retail and Corporate Company opera per privati, piccole e medie imprese e clienti di medie dimensioni. Il segmento Large Corporate, Financial and Public Corporation Company opera per i clienti delle grandi aziende, delle società finanziarie e delle società pubbliche in Giappone. Il segmento Global Corporate Company opera per i clienti di società giapponesi e non giapponesi affiliate all'estero. Il segmento Global Markets Company è impegnato in attività di investimento in tassi di interesse, azioni e altro. Il segmento Asset Management Company è impegnato nello sviluppo e nella fornitura di prodotti che soddisfano le esigenze di gestione patrimoniale dei clienti, dai privati agli investitori istituzionali.

Il prezzo attuale dell'azione Mizuho Financial Group, Inc. è di 6781.7 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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