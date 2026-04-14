Negozia Laurentian Bank of Canada - LBca CFD

Su Laurentian Bank of Canada

La Laurentian Bank of Canada (la Banca) è un fornitore di servizi finanziari diversificati. La Banca opera principalmente in Canada e negli Stati Uniti. I suoi segmenti comprendono il segmento Personal, il segmento Business Services e il segmento Capital Markets. Il segmento Personal risponde alle esigenze finanziarie della clientela retail. I clienti possono accedere all'offerta di consulenza, prodotti e servizi finanziari della Banca attraverso una rete di filiali in Quebec, denominate Cliniche finanziarie, un canale di consulenti e broker rivolto agli intermediari finanziari indipendenti e una piattaforma digitale diretta ai clienti. Il segmento Servizi alle imprese soddisfa le esigenze finanziarie dei clienti commerciali in Canada e negli Stati Uniti e fornisce servizi bancari commerciali, finanziamenti immobiliari e finanziamenti di attrezzature e scorte. Il segmento Capital Markets fornisce una serie di servizi, tra cui ricerca, analisi di mercato e consulenza, sottoscrizione di titoli di debito e azionari e servizi amministrativi.

Prenditi un momento per esaminare altre pagine di strumenti dalla stessa industria:

Il prezzo attuale dell'azione Laurentian Bank of Canada è di 40.15 CAD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Janux Therapeutics, Inc., Signature Bank, PerkinElmer, Inc., Chevron, Veru Inc. e LifeMD, Inc.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.