Negozia Kubota Corporation - 6326 CFD

Su Kubota Corp

Kubota Corporation produce una vasta gamma di macchinari e altri prodotti industriali e di consumo, incluse apparecchiature per l'agricoltura, motori, progettazione di tubazioni e impianti per fluidi, macchinari per fonderie industriali, sistemi di controllo ambientale, materiali e macchinari per l'edilizia. Le operazioni di produzione vengono condotte principalmente presso 21 stabilimenti in Giappone e in cinque stabilimenti negli Stati Uniti e in altri paesi. Le apparecchiature per l'agricoltura, i materiali da costruzione, il tubolare in ferro dolce e altri prodotti non vengono venduti solo in Giappone ma anche sui mercati esteri, principalmente Nord America, Europa e Asia. La società suddivide i suoi prodotti in cinque gruppi distinti: motori e macchine a combustione interna; tubi, valvole e fusioni industriali; ingegneria ambientale; materiali da costruzioni e prefabbricati e altri prodotti.

Il prezzo attuale dell'azione Kubota Corporation è di 2748.34 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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