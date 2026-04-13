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Su First Resources

First Resources Limited è un produttore di palme con sede a Singapore. Le attività commerciali della Società comprendono la coltivazione di palme da olio, la raccolta dei grappoli di frutta fresca (FFB) e la loro macinazione in olio di palma grezzo (CPO) e palmisti (PK). La Società opera attraverso due segmenti: Piantagioni e mulini per olio di palma e Raffinazione e lavorazione. Il segmento Piantagioni e mulini per olio di palma si occupa principalmente della coltivazione e della manutenzione di piantagioni di palma da olio e della gestione di mulini per olio di palma. Il segmento Raffineria e lavorazione commercializza e vende prodotti lavorati a base di palma prodotti dalla raffineria, dagli impianti di frazionamento e di biodiesel e da altri impianti di lavorazione a valle. La Società gestisce circa 213.461 ettari di piantagioni di palma da olio nelle province indonesiane di Riau, East Kalimantan e West Kalimantan. Possiede inoltre circa 6.321 ettari di piantagioni di gomma e 18 frantoi per la produzione di olio di palma.

Il prezzo attuale dell'azione First Resources è di 2.8671 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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