Negozia Healthpeak Properties, Inc - DOC CFD

Su Healthpeak Properties, Inc

Healthpeak Properties, Inc. è un fondo comune di investimento immobiliare integrato che investe principalmente in immobili destinati al settore sanitario negli Stati Uniti. La società acquisisce, sviluppa, affitta, possiede e gestisce immobili sanitari. I suoi segmenti sanitari comprendono Life Science, Medical Office e Continuing Care Retirement Community (CCRC). Nei segmenti Life Science e Medical Office, la Società investe nell'acquisizione, nello sviluppo e nella gestione di edifici per le scienze della vita, edifici per uffici medici (MOB) e ospedali. Gli immobili per le scienze della vita sono principalmente configurati in parchi commerciali o campus e comprendono più edifici. I MOB contengono anche studi medici e sale di visita, centri diagnostici, cliniche di riabilitazione e sale operatorie di day-surgery. Segmento CCRC, che comprende unità di vita indipendente, di vita assistita e di assistenza infermieristica qualificata per fornire un continuum di cure in un campus integrato.

Il prezzo attuale dell'azione Healthpeak Properties, Inc è di 17.09 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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