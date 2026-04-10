Negozia Reckitt Benckiser Group - RB. CFD

Su Reckitt Benckiser Group Plc

RECKITT BENCKISER GROUP PLC è un produttore e distributore di prodotti per la salute, igiene e per la casa. I segmenti della Società includono ENA, DvM e Alimenti. Il segmento ENA è costituito da Europa, Russia/Commonwealth degli Stati indipendenti, Israele, Nord America, Australia e Nuova Zelanda. Il segmento di DvM consiste del Nord Africa, Medio Oriente (escluso Israele) e Turchia, Africa, Asia meridionale, Asia del Nord, America Latina, Giappone, Corea e dell‘Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN). Le categorie dei marchi per la Salute, Igiene e la Casa si suddividono tra i segmenti geografici di ENA e DVM. Il segmento degli Alimenti fornisce prodotti alimentari, che vengono venduti in Paesi ENA. La gamma di prodotti per l‘igiene include disinfettanti detergenti, detersivi per lavastoviglie automatiche, controllo dei parassiti, prodotti depilatori e trattamenti dell‘acne. Il portafoglio dei marchi comprende Durex, Mucinex, Scholl, Strepsils, Cillit Bang, Clearasil, Dettol, Harpic, Lysol, Mortein, Veet, Air Wick, Calgon, Vanish e Woolite.

Il prezzo attuale dell'azione Reckitt Benckiser Group è di 51.68 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Republic Bancorp, Lordstown Motors Corp., Liberty Global plc Class A, Keysight Technologies Inc., EVgo, Inc. e Oriental Petroleum and Minerals Corporation. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.