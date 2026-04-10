Negozia K+S - SDF CFD

Su K&S AG

K&S AG è un produttore di sale e provider di potassa con sede in Germania. La società opera in tre segmenti: Sale, Potassa e magnesio e Attività complementari. Il segmento Sale comprende la produzione e la commercializzazione di sale di grado alimentare, sale industriale e sale per uso con sostanze chimiche, sali fondenti e salamoia di cloruro di sodio. Il segmento Potassa e magnesio combina la produzione e la commercializzazione di concimi potassici e fertilizzanti speciali, nonché composti di potassa e magnesio per applicazioni tecniche, industriali e farmaceutiche. Il segmento Attività complementari riunisce attività di riciclaggio, smaltimento dei rifiuti e riutilizzo in miniere di potassa e salgemma e granulazione per CATSAN e THOMAS, nonché servizi di logistica attraverso K+S Transport GmbH e il commercio di differenti prodotti chimici di base attraverso Chemische Fabrik Kalk GmbH.

Il prezzo attuale dell'azione K+S è di 15.52 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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