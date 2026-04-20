Negozia Hasbro, Inc. - HAS CFD

Su Hasbro, Inc.

Hasbro, Inc. è una società di gioco e svago. I segmenti operativi della Compagnia includono Stati Uniti e Canada, Internazionale, e Svago e Concessione di Licenze. Da giocattoli e giochi a sviluppo di contenuti, includendo programmi televisivi, film, giochi digitali ed un programma di concessione di licenze di prodotti per il comsumatore, Hasbro completa il bisogno fondamentale di giocare ed il contatto per bambini e famiglie a livello mondiale. Il segmento Stati Uniti e Canada si occupa della commercializzazione e vendita dei propri prodotti negli Stati Uniti ed in Canada. Il segmento Internazionale si occupa della produzione e vendita delle categorie di prodotti della Compagnia a venitori all'ingrosso ed al dettaglio nella maggior parte dei paesi in Europa, America Latina, e nella regione Asia Pacifico ed attraverso distributori in quei paesi dove non è direttamente presente. Il segmento Svago e concessione di licenze include la concessione di licenze dei prodotti di consumo, giochi digitali, operazioni di film d’intrattenimento.

Il prezzo attuale dell'azione Hasbro, Inc. è di 95.05 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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