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Su British American Tobacco PLC (ADR)

BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. è una società di lavorazione del tabacco e prodotti di nuova generazione. La gamma di prodotti del tabacco della Società comprende sigarette, tagliato fine (tabacco roll-your-own e make-your-own) e snus stile svedese. I segmenti della società comprendono: Asia-Pacifico, Americhe, Europa occidentale e Europa orientale, Medio Oriente e Africa (EEMEA). Il segmento Asia-Pacifico comprende le sue operazioni in vari paesi, tra cui Australia, Pakistan, Malesia, Vietnam, Giappone, Corea del Sud, Indonesia, Nuova Zelanda e Bangladesh. Il segmento Americhe include le sue operazioni in diversi paesi, tra cui Brasile, Messico, Canada, Colombia, Argentina, Cile e Venezuela. Il segmento l'Europa occidentale comprende le sue operazioni in vari paesi, tra cui Germania, Danimarca, Svizzera, Belgio, Francia, Regno Unito, Romania, Spagna, Italia, Polonia e Croazia / Balcani. Il segmento EEMEA comprende le sue operazioni in diversi paesi, tra cui Russia, Ucraina, Sud Africa, Turchia, Egitto, Nigeria e Algeria.

Il prezzo attuale dell'azione British American Tobacco - USD è di 58.68 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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