Negozia First Trust Dow Jones Internet Index Fund - FDN CFD
Su First Trust Dow Jones Internet Index Fund
L'investimento mira a ottenere risultati d'investimento che corrispondano in generale al prezzo e al rendimento (al lordo delle commissioni e delle spese del fondo) di un indice azionario denominato Dow Jones Internet Composite Index SM (l'"indice"). Il fondo investirà normalmente almeno il 90% del proprio patrimonio netto (compresi i prestiti per investimenti) nelle azioni ordinarie che compongono l'indice. L'indice è un composito dei suoi due sottoindici, il Dow Jones Internet Commerce Index e il Dow Jones Internet Services Index. Questo ETF offre un'esposizione alle società che traggono almeno la metà delle loro vendite da Internet, un gruppo unico di titoli che presenta una forte inclinazione verso le società tecnologiche con una spruzzata di aziende di consumo.
Il prezzo attuale dell'azione First Trust Dow Jones Internet Index Fund è di 248.05 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Sanmina, Marvell Technology Group Ltd., Mosaic, Portman Ridge Finance Corporation, Allogene Therapeutics, Inc. e EMCOR Group, Inc.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.