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Su FinecoBank Banca Fineco SpA

FinecoBank Banca Fineco SpA è una banca multicanale con sede in Italia. Opera attraverso tre segmenti: Banking, Intermediazione e Investimenti. La sua offerta comprende servizi bancari, di trading e di investimento, su piattaforme transazionali e di consulenza sviluppate con tecnologie proprietarie e integrate con una rete di consulenti finanziari in Italia. Inoltre, la Società è specializzata nell'intermediazione europea e nel private banking italiano, con una gamma di servizi di consulenza personalizzati. La Società è attiva in Italia e nel Regno Unito, con un'offerta focalizzata su servizi di intermediazione e servizi bancari.

Il prezzo attuale dell'azione FINECOBANK è di 20.685 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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